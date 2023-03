Bundesliga : Eberl will mit RB Titel gewinnen - Kaderumbau steht bevor

Leipzig Fans von Borussia Mönchengladbach kritisieren den Wechsel des einstigen Sportchefs Max Eberl nach Leipzig auch vor dem Spiel bei RB. Eberl nimmt direkt vor der Partie dazu Stellung.

Der 49-Jährige hatte Anfang 2022 aus gesundheitlichen Gründen seinen Posten in Gladbach aufgegeben und im vorigen Dezember sein neues Amt in Leipzig angetreten. Zuletzt hatte es Schmähplakate von Fans des 1. FC Union Berlin und des 1. FC Köln gegen Eberl gegeben.

Eberl will „Gesicht der Mannschaft verändern“

Zusammen mit dem neuen Sportdirektor Rouven Schröder, der vom FC Schalke 04 nach Leipzig kommt und am 1. April sein Amt antritt, will Eberl den Leipziger Kader nach und nach umbauen. „Die nächsten drei Transferperioden werden mit dazu beitragen, dass sich das Gesicht der Mannschaft ändert. Spieler könnten uns verlassen, jetzt oder auch in Zukunft, Spieler werden nicht jünger. Dementsprechend ist es meine Aufgabe, in den nächsten Monaten und Jahren eben ein Stück weit ein neues Gesicht aufzubauen“, erklärte Eberl.