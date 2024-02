Baller League Ein neuer Konkurrent für Amateurvereine

Die Baller League lockt. Sicherlich keine Bundesliga-, Zweit- oder Drittligaspieler. Für alle Fußballer aus den Klassen darunter aber ist der neue Wettbewerb aus finanzieller Sicht sicher interessant. Vereine wie der FV Endenich sehen sich plötzlich mit einem neuen Konkurrenten auf dem Spielermarkt konfrontiert, der finanzkräftiger ist und sich nicht an die Regeln der Verbände halten muss. Der Ärger des FVE ist nachvollziehbar. Ganz unschuldig sind der Club und die anderen Amateurvereine in Deutschland an der Situation aber nicht.