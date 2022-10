Champions League : Eintracht erkämpft sich Punkt gegen Tottenham

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt hat mit den Offensivstars von Tottenham Hotspur so seine Probleme, holt im Champions-League-Heimspiel aber immerhin einen Punkt. Die Chancen aufs Achtelfinale bleiben gewahrt.

„Auswärtssieg!“, skandierten die Anhänger nach dem Abpfiff in Anspielung an das Rückspiel in einer Woche in London bei Tottenham Hotspur. Am Dienstagabend hatte es im dritten Gruppenspiel trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit zwar nur zu einem torlosen Remis gegen den Tabellendritten der englischen Premier League um Stürmerstar Harry Kane gereicht. Doch damit hat die Eintracht weiter alle Chancen auf das Weiterkommen.