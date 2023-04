Bundesliga Eintracht Frankfurt vorerst ohne Max

Max wechselte im Winter auf Leihbasis von der PSV Eindhoven an den Main und kam seit seinem Wechsel in acht der vergangenen neun Bundesliga-Spielen von Beginn an zum Einsatz. Für Chefcoach Oliver Glasner dürften Christopher Lenz und Ansgar Knauff die ersten Alternativen auf der linken Außenbahn sein.