Champions League Eintracht-Frauen stolz auf Spiel gegen Barcelona

In der Tabelle der Gruppe A liegen die Frankfurterinnen, die zum Auftakt mit 2:1 beim FC Rosengard in Schweden gewonnen hatten, als Zweite mit drei Zählern punktgleich mit Benfica Lissabon hinter Barcelona (6). Am 13. Dezember geht es zur nächsten Partie in der Königsklasse nach Portugal. „Unser Anspruch ist es auf jeden Fall, über die Gruppe hinaus zu denken“, sagte Abwehrspielerin Sophia Kleinherne nach dem Duell mit Weltmeisterinnen wie Ballon-d'Or-Gewinnerin Aitana Bonmatí.