13. Spieltag : Eintracht siegt nach Königsklassen-Highlight in Augsburg

Augsburg Kurz vor der Bekanntgabe des WM-Kaders kann sich Mario Götze ein weiteres Mal präsentieren. Der Rio-Held von 2014 gewinnt mit Frankfurt in Augsburg. Auch ein anderer Stürmer kann für sich werben.

Die Gastgeber geraten dagegen kurz vor der WM-Pause nach der fünften sieglosen Partie immer stärker in Bedrängnis. U21-Europameister Mergim Berisha sorgte am Samstag mit seinem dritten Saisontreffer nach nur 35 Sekunden zwar für einen Raketenstart der Augsburger vor 30.007 Zuschauern.

Schaulaufen für WM-Nominierung

Fünf Tage vor der Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders von Bundestrainer Hansi Flick ist noch einmal Schaulaufen in der Bundesliga angesagt. Das gilt insbesondere für Götze, aber auch für einen Außenseiter wie Berisha. Die Augsburger Leihgabe von Fenerbahce Istanbul hätte nach ihrem Frühstart in der zwölften Minute fast noch nachlegen können, sie blieb aber auf Höhe des Elfmeterpunkts an Tuta hängen. Berisha ist nach einem Tief wegen Gelb-Rot-Sperre und Sprunggelenksproblemen wieder in Form.