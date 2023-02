Bundesliga : Eintracht will gegen RB wieder für „positive Gefühle“ sorgen

Eintracht will gegen RB wieder für „positive Gefühle“ sorgen

Frankfurts Trainer Oliver Glasner steht an der Seitenlinie und gibt seinen Spielern die Richtung vor. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hofft im Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf einen Sieg.

„Es ist eine schwierige Aufgabe, die auf uns wartet, aber wir wollen drei Punkte holen und sehen uns auch in der Lage dazu“, sagte Cheftrainer Oliver Glasner. Aktuell trennt seine Mannschaft, die das 0:2 in der Champions League gegen Neapel verkraften muss, auf Platz sechs nur einen Punkt vom Tabellenfünften Leipzig. Man habe jetzt die Möglichkeit, „wieder für positive Gefühle bei uns zu sorgen. Das werden wir versuchen, um schnell wieder in eine gute Stimmung zu kommen“, sagte Glasner.