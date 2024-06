2:0-Sieg gegen Ungarn Deutschland erreicht das Achtelfinale der EM

Doch langsam lösten sich auch die viel beschworenen Fesseln bei den Deutschen, die Maschinerie lief nun runder, das Kombinationsspiel nahm Fahrt auf. Immer wieder stieß Ilkay Gündogan aus der Tiefe des Raumes in den Strafraum vor, entfachte so Unordnung bei den Ungarn. So war es der Kapitän, der durch seinen Einsatz – die Gäste reklamierten einen Rempler an Orban – den Ball weit vorn eroberte. Eine kuriose Szene: Der Leipziger Bundesligaprofi war auf den Ball gefallen, hatte Gündogan unfreiwillig bedient, der wiederum Jamal Musiala mit einem Rückpass ins Spiel brachte. Der Münchner brachte den Ball mit etwas Glück aus zehn Metern im Tor unter (22.) – sein zweiter Turniertreffer.