Fußball EM 2024 Spanien bezwingt Deutschland in der Verlängerung

Der Druck nahm zu, Spanien verschanzte sich in einer Wagenburg, setzte auf schnelles Umschaltspiel. Konstruktives gelang den Deutschen zunächst nicht mehr. Natürlich, der Wille war vorhanden, und so war es Andrich nach einer Ablage von Füllkrug, der Simon zu einer starken Parade zwang (70.). Der Sand prasselte durch die Uhr. Noch 20 Minuten, nur noch 20 Minuten. Deutschland eröffnete die Sturm- und Drangphase. Wirtz kurbelte an, bediente Füllkrug, der den Ball im Fallen an den Pfosten jagte (77.). Es wurde laut im Stadion. Die Fans trieben die Mannschaft an. Und wollten den Ball ins Tor schreien, als Havertz die Kugel aus großer Distanz über den herausgeeilten Simon gefühlvoll hob, aber auch über das Tor (81.). Die Zeit rannte davon und Deutschland an, doch als Wirtz nach Kimmichs Kopfballablage die Spanier in der letzten Minute ins Herz traf, explodierte das Stadion. Der Ausgleich, er war verdient. Verlängerung.