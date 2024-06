Abwehrchef der Nationalmannschaft Warum Antonio Rüdiger so wichtig für das DFB-Team ist

Sie stellen die moderne Variante der Abwehrreihe dar. Der deutsche Fußball hat ja schon andere Zeiten erlebt – noch gar nicht so lange her. In Ermangelung an Fachpersonal verstellte der so bezeichnete „Ochsenkarren“ das eigene Tor, bestehend aus vier gelernten Innenverteidigern. Was glücklicherweise dazu führte, dass das DFB-Team nicht wie zuletzt bei vermurksten drei Turnieren früh scheiterte. Nein, es wurde gar Weltmeister in Brasilien 2014. Was nicht gering damit zu tun hat, dass Neuer auch Libero spielte.