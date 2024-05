Fußball England-Trainer Southgate lernt für EM deutsche Wörter

Ein Auslöser für sein Interesse an deutschen Vokabeln sei ein Besuch im EM-Hotel der Engländer in Blankenhain in Thüringen gewesen. „Als wir unser Quartier besichtigt haben, konnte ich beim Abendessen nur "Entschuldigung" sagen. Ich möchte ein guter Botschafter für die Engländer in Deutschland sein“, erklärte der frühere Nationalspieler.