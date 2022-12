Nationalmannschaft : Entfremdung von Fans: DFB-Team will „Liebe“ zurückgewinnen

Entfremdung von Fans: DFB-Team will „Liebe“ zurückgewinnen

Das Interesse der Deutschen an der Nationalmannschaft hat in den vergangenen Jahren abgenommen. Foto: Tom Weller/dpa

Berlin Die Nationalmannschaft hat nicht nur auf dem Platz ein Problem. Die Bindung zu den eigenen Fans hat merklich nachgelassen. Für die Heim-EM soll wieder das „Schland“-Gefühl erzeugt werden. Aber wie?

Die teils chaotische, aber maximal euphorische Triumph-Parade von Lionel Messi und Co. auf den Straßen Buenos Aires, begleitet von etwa fünf Millionen glückseligen Argentiniern, war der emotionale Höhepunkt einer spürbaren Verbundenheit von Fans und Team während der WM in Katar. Das Kontrastprogramm dazu war zweieinhalb Wochen zuvor in Deutschland zu sehen, als die Nationalspieler nahezu unbehelligt nach der WM-Rückkehr schnell und wortlos das Weite gesucht hatten.