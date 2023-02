Hilfe : Erdbeben in Türkei und Syrien - Katar spendet WM-Unterkünfte

Erdbeben in Türkei und Syrien - Katar spendet WM-Unterkünfte

Während der WM in Katar wurden Fans auch in Wohnwagen untergebracht. Foto: Peter Kneffel/dpa

Doha Im vergangenen Jahr strömten die Menschen zur Fußball-WM in Katar. Der Golfstaat errichtete dafür zahlreiche mobile Unterkünfte. Nun sollen diese einen neuen Zweck erhalten.

Katar will mobile Unterkünfte der Fußball-WM 2022 an die Überlebenden der Erdbeben in der Türkei spenden. Diese sollen den Menschen eine Unterkunft bieten, hieß es laut der US-Nachrichtenagentur AP von den Behörden des Golfstaats.