Bundesliga : Erste Eberl-Amtshandlung: RB verlängert mit Simakan bis 2027

Leipzig Max Eberl hat mit der vorzeitigen Verlängerung des Vertrages von Abwehrspieler Mohamed Simakan seine erste Amtshandlung als Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig vollzogen.

Simakan bestritt in der laufenden Spielzeit 19 der 24 Partien bis zur Winterpause, 18 davon von Beginn an. In der Champions League gelangen ihm vier Scorer-Punkte (ein Tor, drei Vorlagen). Beim 3:2-Sieg der Sachsen gegen Real Madrid wurde er zudem als „Man of the Match“ ausgezeichnet.