21. Spieltag : Erster Sieg unter Labbadia: VfB schlägt Köln deutlich

Stuttgart Der VfB Stuttgart atmet durch. Im sechsten Anlauf gelingt den Schwaben der erste Bundesliga-Sieg unter Trainer Labbadia. Weil der VfB keinen Gegentreffer kassiert, endet eine weitere Serie.

Die Lage entspannt sich durch den vierten Saisonerfolg jedoch noch lange nicht. Aber immerhin atmet der VfB, der sich in der Vorsaison erst am letzten Spieltag in der Nachspielzeit gegen Köln gerettet hatte, erst einmal durch. Köln befindet sich nach der ersten Niederlage in diesem Jahr weiter im Tabellenmittelfeld.