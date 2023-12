Bundesliga „Es geht um das Überleben“: Schwierige Trainersuche in Köln

Im Idealfall bis zum Trainingsauftakt am 2. Januar soll der Retter in der Not gefunden sein. Dieser Personalie kommt eine zentrale Bedeutung zu. Schließlich ist sie die einzige Stellschraube, an der die Kölner nach der Transfersperre bis Januar 2025 noch drehen können. „Das Cas-Urteil ist eine Katastrophe. Erst recht, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst und die Mannschaft eigentlich verstärken müsstest“, klagte Fußball-Rentner Funkel, der die Kölner 2021 in der Relegation vor dem Abstieg bewahrt hatte. „Die Aufgabe, in der Liga zu bleiben, wird verdammt schwer. Aber sie kann und muss gelingen - ansonsten drohen dem FC noch schwerere, unruhigere Zeiten.“