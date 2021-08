DFB-Sportgericht : „Es ist bitter“: Pokal-Aus für Wölfe nach Wechselfehler

Frankfurt/Main Das DFB-Sportgericht hat den Regionalligisten Preußen Münster am „Grünen Tisch“ zum Sieger des Pokalspiels gegen den VfL Wolfsburg erklärt. Der Sieg ist wegen eines Wechselfehlers aberkannt worden.

Wolfsburg hatte unter der Regie von Bommels in der Begegnung am 8. August in Münster insgesamt sechs Spieler eingewechselt. Dreimal hatte der Niederländer während der regulären Spielzeit getauscht, drei weitere Profis kamen in der Verlängerung hinzu. Laut den DFB-Statuten sind nur fünf Wechsel erlaubt. Demnach hätte Admir Mehmedi nicht mehr für Maximilian Philipp ins Spiel kommen dürfen.