Europa League : „Es ist nicht vorbei“: Bayer nach Niederlage hoffnungsfroh

Bergamo Mit einer Niederlage beendet Bayer Leverkusen die Dienstreise nach Bergamo. Am Sonntag wartet das nächste Spiel. Das Duell mit einem rheinischen Nachbarn hat für die Fans eine besondere Bedeutung.

So geht's weiter: Am Sonntag wartet das nächste ganz besondere Spiel auf die Bayer-Profis. Für die Fans hat das Derby gegen den 1. FC Köln traditionell eine enorme Bedeutung. Zwar geht Leverkusen als Tabellendritter der Fußball-Bundesliga favorisiert in das Duell. Das laufintensive Spiel in Bergamo, das fast keine ruhigeren Phasen hatte, hat jedoch Kraft gekostet. Seoane machte sich darüber direkt nach der Partie allerdings noch keine großen Sorgen. „Wir sind es gewohnt, am Donnerstag zurückzufliegen und innerhalb von 48 Stunden das nächste Spiel vorzubereiten“, sagte er am späten Abend, kurz bevor er sich mit der Mannschaft Richtung Flughafen aufmachte. In der Hinrunde gab Bayer 04 eine 2:0-Führung noch aus der Hand und trennte sich 2:2 von den Kölnern.