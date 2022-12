Fußball : EuGH-Gutachten stärkt UEFA und FIFA in Super-League-Streit

EuGH-Gutachten stärkt UEFA und FIFA in Super-League-Streit

Ein EuGH-Gutachten stärkt UEFA und FIFA in Super-League-Streit. Foto: Jan Woitas/dpa

Luxemburg Zwölf Top-Clubs verkünden im April 2021 die Gründung einer Superliga. Der Plan wird nach Protesten von Ligen, Verbänden und Fans schnell wieder verworfen. Nun gibt es auch ein EuGH-Gutachten dazu.

Diese Ansicht vertrat der Generalanwalt Athanasios Rantos in seinen Schlussanträgen in Luxemburg. Die Regeln der UEFA und der FIFA verstoßen demnach nicht gegen das Wettbewerbsrecht der Europäischen Union. Die UEFA begrüßte das Gutachten und sah darin die Unterstützung, „um den Fußball in ganz Europa zu entwickeln“.