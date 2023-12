Urteil des Europäischen Gerichtshofes Fußball-Verbände sind selbst schuld

Wenn in den USA ein Profi-Team in eine andere Stadt umzieht, Fan-Lieblinge aus Kostengründen quer durch das Land transferiert oder ganze Clubs verschachert werden, dann hört man vor allem einen Satz: „It’s a business.“ („Es ist ein Geschäft.“) Das in Worte gegossene Schulterzucken müssen sich auch Fußballfans in Europa wohl spätestens nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshof aneignen – für den Fall, dass sie es nicht schon längst getan haben.