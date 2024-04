Alonso korrigiert erneut erfolgreich Bayer Leverkusen setzt Erfolgsserie in der Europa League fort

Die am Sonntag (17.30 Uhr/Dazn) am Ende von drei anstrengenden Englischen Wochen wieder gefragt ist und mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund die nächste anspruchsvolle Aufgabe bereithält. „Wir haben noch fünf Bundesligaspiele und wollen sie gut spielen, obwohl die Meisterschaft entschieden ist. Wir können noch historischer werden“, merkte Alonso an. Und im Rhythmus bleiben, denn am 2. und 9. Mai steht das Halbfinal-Duell in der Europa League mit AS Rom an. Der Club, der Bayer 04 vergangene Saison mit seiner zermürbenden Defensivtaktik in beiden Spielen ein Tor (0:1 und 0:0) und damit den Weg ins Finale verwehrte. „Es ist keine Revanche, sondern die zweite Chance es besser zu machen und Rom zu schlagen“, blieb Xabi auch bei diesem Thema im Gentleman-Modus.