2:2-Unentschieden gegen AS Rom Bayer Leverkusen darf weiter vom Triple träumen

Bayer Leverkusen kann einfach nicht verlieren. Auch im 49. Pflichtspiel dieser Saison blieb das Team von Trainer Xabi Alonso ungeschlagen – auch wenn es lange nicht danach aussah. Es brauchte mal wieder die Nachspielzeit, um die erste Niederlage abzuwenden. Diesmal war es Josip Stanisic, der in der siebten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 gegen AS Rom traf. Durch das Unentschieden im Halbfinal-Rückspiel der Europa League steht die Werkself im Finale, wo sie am 22. Mai in Dublin auf Atalanta Bergamo trifft. Das Hinspiel hatte Bayer in Rom mit 2:0 gewonnen.