Bundesliga : Ex-Bremer Bode und FCB-Boss Kahn uneins bei Geldverteilung

München Werder Bremens ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender Marco Bode hat sich für eine andere Verteilung der Fernsehgelder in der Fußball-Bundesliga ausgesprochen.

Warum müsse der Erste dreimal so viel Geld bekommen wie der Letzte in der Liga, fragte Bode. „Da muss das Erfolgsprinzip nicht gelten, da würde ich mir eher wünschen, einen Ausgleich zu schaffen“, sagte er. Auch der Sport lebe davon, dass die Unterschiede in den Bedingungen nicht zu groß werden.

Bode und Kahn zusammen WM-Zweite

Kahn und Bode spielten gemeinsam in der Nationalmannschaft. Bei der WM 2002 wurden die beiden heute 53-Jährigen Zweite. In ihrer aktiven Zeit waren Rekordmeister Bayern München und Werder noch auf Augenhöhe. An diesem Dienstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) tritt Werder Bremen als Aufsteiger in München beim alten Rivalen an. Kahn ist seit Juli 2021 Vorstandschef des FC Bayern, Bode legte nach dem Abstieg des SV Werder aus der Bundesliga 2021 nach sieben Jahren den Vorsitz im Aufsichtsrat der Hanseaten nieder.