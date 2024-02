21. Spieltag Fan-Proteste in der Bundesliga - Union-Partie vor Abbruch

In mehreren Stadien waren wieder Spruchbänder zu sehen. „Nachhaltiges Wachstum statt schnelles Geld“ war beispielsweise in Augsburg zu lesen. In Berlin stand auf einem Banner: „Private-Equity-Heuschrecken ohne Einflussnahme? Verkauft uns nicht für dumm.“ Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck schickte beide Mannschaften zwischenzeitlich in die Kabine. In Mönchengladbach war zu lesen: „Nein zum Ligainvestor!“