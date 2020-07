Coronavirus-Pandemie : Fan-Rückkehr: DFL-Mitgliederversammlung berät Maßnahmen

Frankfurt/Main Unter welchen Bedingungen dürfen Fans wieder zurück in die Fußball-Stadien? Die DFL hat dafür bereits einen Leitfaden erstellt. Jetzt soll ein einheitliches Vorgehen in wichtigen Fragen beschlossen werden.

Ein Stehplatz- und Alkoholverbot bis zum 31. Oktober und keine Gästefans in den Stadien bis zum Jahresende. Dies will die Deutsche Fußball Liga in der 1. und 2. Bundesliga durchsetzen, wenn zur neuen Saison wieder Zuschauer in eingeschränkter Zahl zugelassen werden.