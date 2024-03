Fußball-Europameisterschaft Fans bis Brauereien: Die Stimmung 100 Tage vor der EM

Trotz enttäuschender Ergebnisse bei den zurückliegenden Großturnieren glaubt DFB-Sportdirektor Rudi Völler an eine erfolgreiche und stimmungsvolle EM. Ein „top Bundestrainer“ und „junge Talente“ sowie „viel Qualität im vorderen Bereich und Mittelfeld“ stimmten den 63-Jährigen optimistisch, wie er am Mittwoch sagte. „Mit fußballerischer Eleganz, Kampfgeist und Willen wollen wir das Volk hinter uns bekommen“, fügte Völler an.