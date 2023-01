Fußball-Legende : Fans nehmen Abschied von Pelé

Santos Jetzt können die Fans Pelé die letzte Ehre erweisen. In der Spielfeldmitte des Stadions seines langjährigen Vereins FC Santos wurde sein Leichnam aufgebahrt.

Im Stadion seines langjährigen Vereins FC Santos hat die Totenwache für die brasilianische Fußball-Legende Pelé begonnen. Zahlreiche Fans zogen an dem in der Spielfeldmitte des Estádio Urbano Caldeira in der Hafenstadt Santos aufgebahrten Leichnam des dreifachen Weltmeisters vorbei, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete.