Primera División : FC Barcelona verpasst Derby-Sieg und Tabellenspitze

Barcelona Der FC Barcelona mit Robert Lewandowski hat zum Abschluss des Fußballjahres den Sprung an die Tabellenspitze in der spanischen Primera División verpasst.

Marcos Alonso brachte Barça in der siebten Minute per Kopf in Führung. Nach einem Foul des Verteidigers sorgte der frühere Bundesligaprofi Joselu (73.) per Elfmeter für den Ausgleich und ließ dabei dem deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen per Schuss in die Mitte keine Chance.