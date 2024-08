DFB-Pokal FC Bayern in Ulm ohne Goretzka - Neuzugänge auf Bank

Die Neuzugänge João Palhinha und Michael Olise sitzen im Donaustadion zunächst auf der Bank. Auch die erst spät in die Vorbereitung eingestiegenen Harry Kane und Alphonso Davies stehen nicht in der Anfangsformation. Dort läuft Rückkehrer Josip Stanisic erstmals nach seiner meisterlichen Zeit in Leverkusen wieder in einem Pflichtspiel für die Bayern auf.