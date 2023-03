Champions League : FC Bayern trainiert vor Paris-Kracher in Bestbesetzung

München Wer stoppt die PSG-Stars Kylian Mbappé und Lionel Messi im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League? Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat da schon eine Idee.

Trainer Julian Nagelsmann muss im 500. Europapokalspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena allerdings neben den bis zum Saisonende ausfallenden Torwart Manuel Neuer (Beinbruch) und Lucas Hernández auch den formstarken Abwehrspieler Benjamin Pavard ersetzen.

Wer stoppt Mbappé und Messi?

Nagelsmann erwartet, dass der französische Serienmeister mit dem im Hinspiel nach einer Verletzung nur eingewechselten WM-Torschützenkönig Mbappé in der Startelf in München „deutlich offensiver“ auftreten wird. „Sie brauchen mindestens ein Tor, um auszugleichen“, sagte der Bayern-Coach. In der Münchner Startelf werden eher keine Veränderungen im Vergleich zum 2:1 gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende in der Bundesliga erwartet.