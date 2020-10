FC Bayern : FC Bayern vermutet „falsch positiven“ Corona-Test bei Gnabry

München Nationalspieler Serge Gnabry wurde beim FC Bayern positiv auf Corona getestet. Doch das Ergebnis wirft im Nachhinein Fragen auf. Tests davor und danach waren negativ. Trainer Flick hat eine Vermutung.

„Ich habe das einfach in den Raum geworfen“, sagte Trainer Hansi Flick. Dabei betonte der 55-Jährige nach dem 5:0 der Bayern ohne Gnabry gegen Eintracht Frankfurt, dass er in einem TV-Interview vor dem Spiel nicht als Tatsache erklärt habe, „dass Serge falsch positiv getestet“ worden sei.

Er sei in Corona-Fragen „zu wenig Experte und Fachmann“, bemerkte Flick. Er schilderte den Fall Gnabry so: „Serge ist letzte Woche am Freitag negativ getestet worden und dann am Dienstag positiv.“ Der Angreifer fehlte darum beim 4:0 am vergangenen Mittwoch in der Champions League gegen Atlético Madrid. „Dann waren die nächsten beiden Tests negativ, ebenso ein Anti-Gen-Test“, schilderte Flick.