Primera Division : FC Cadiz will Liga pausieren lassen

Cadiz Der vom Abstieg bedrohte Erstligist FC Cádiz will wegen eines Schiedsrichterfehlers die spanische Fußball-Meisterschaft unterbrechen lassen und zieht deswegen vor den nationalen Sportgerichtshof Tad.

Anlass für die Aufregung ist das 1:1 gegen den FC Elche am 16. Januar. Vor dem späten Ausgleich der Gäste in der 81. Minute hatten Schiedsrichter und Videoschiedsrichter eine Abseitsstellung übersehen. In der Stellungnahme auf der Vereins-Homepage sprach Cadiz von einem „schweren“ Vergehen des Schiedsrichters. Eine Entscheidung des CAS sei notwendig, um die „Integrität des Wettbewerbs“ zu schützen. Cadiz will, dass die Partie vom 17. Spieltag ab dem Zeitpunkt der Fehlentscheidung wiederholt wird.