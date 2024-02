2. Liga FCK-Trainer Funkel setzt im Abstiegskampf auf Zusammenhalt

Ein Ziel in den nächsten Spielen sei es, den Schulterschluss mit den Anhängern zu verstärken. „Wenn wir auf dem Platz liefern und mit Feuer ins Spiel gehen, dann werden wir auch eine Euphorie bei den Fans bewirken. Das war schon immer so hier in Kaiserslautern“, sagte Funkel und ergänzte: „Die Leute wollen sehen, dass die Mannschaft kämpferisch und läuferisch alles gibt.“ Seine Premiere auf der FCK-Bank gibt Funkel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg.