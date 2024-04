Champions League Feierbiest Tuchel und schöne deutsche Sommer-Träume

„Es ist ein riesengroßer Anreiz da. Wir werden alles dafür tun, in Wembley die Saison zu beenden“, kündigte Tuchel an. Natürlich spürte er Genugtuung - und er kündigte persönliche Schwerstarbeit für die finalen Wochen und die nun anstehende Herkulesaufgabe gegen Real Madrid am 30. April daheim und am 8. Mai in Spanien an: „Ich habe vom ersten Tag an alles gegeben und werde bis zum letzten Tag alles geben.“