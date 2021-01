Neuzugang von Arsenal : Fenerbahce: Drei Millionen Euro für Özil pro Saison

Istanbul Nach der Verpflichtung des früheren deutschen Fußball-Nationalspielers Mesut Özil durch Fenerbahce Istanbul hat der Verein konkrete Zahlen zum Transfer bekanntgegeben.

Der Club zahlt demnach pro Saison drei Millionen Euro an Özil - allerdings erst ab der nächsten Spielzeit, wie am Montag aus einer Mitteilung Fenerbahces an die Börse hervorging. Beim FC Arsenal gehörte Özil zu den Top-Verdienern.