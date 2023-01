Bundesliga : Fit für Bayern: Leipzigs Werner zurück im Teamtraining

Abu Dhabi Fußball-Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig wird rechtzeitig zum Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München wieder fit.

Der Stürmer nahm erstmals seit seinem Anfang November erlittenen Syndesmosebandriss wieder am Mannschaftstraining des DFB-Pokalsiegers teil. Wie der Club mitteilte, absolvierte Werner allerdings noch nicht die ganze Einheit im Trainingslager in Abu Dhabi. Leipzig empfängt Meister Bayern am 20. Januar zum Auftakt der Bundesliga-Restrunde.

Im Angriff hat Leipzig einige Sorgen. So wird Top-Torschütze Christopher Nkunku gegen München auf jeden Fall nicht zur Verfügung stehen. Der französische Nationalspieler laboriert an einer Außenbandverletzung im Knie und arbeitet in Paris an seiner Rückkehr.