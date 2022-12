Nationalmannschaft : Flick blickt im WM-Kummer zurück nach vorn

Frankfurt/Main Hansi Flick steckt noch in seiner WM-Aufarbeitung. Messi nur im Fernsehen zu sehen, schmerzt. Der Blick nach vorne fällt dem Bundestrainer schwer, weil das Warum für den WM-K.o. nicht einleuchtet.

Das war der mittlerweile total überambitioniert klingende Plan. Stattdessen: Fußball im TV. Argentinien gegen Frankreich. Im Wohnzimmer in Bammental. „Natürlich ist die Enttäuschung noch da“, sagte der Bundestrainer in seinem ersten Interview nach der viel zu frühen WM-Rückkehr der Deutschen Presse-Agentur. Nach vorne schauen fällt noch schwer im Turnier-Kummer.

Rechts hinter ihm hängt eine Karikatur an der Wand, ein Comic vom DFB-Campus mit dem krachend gescheiterten Motto „Zurück zur Weltspitze“ als Überschrift. Links vor ihm ziert ein großes Foto aus dem Jubeljahr 2014 mit dem WM-Pokal in der Sicherheitsschleuse des Flughafens von Rio de Janeiro den kleinen Konferenzraum in der Verbandsakademie. Und Oliver Bierhoff, der durch das Katar-Desaster gestolperte Langzeit-Begleiter, ist auch noch überall optisch verewigt. Wie soll man da bloß diesen lästigen WM-Blues vertreiben?

„Hätten wir da auch sein können?“

Flicks Ursachenforschung geht weiter

Sorgen muss sich der 33-Jährige wie auch der nach seinem Beinbruch lange verletzt fehlende Kapitän Manuel Neuer (36) als Teamsenior nicht machen. Flick sieht keine Veranlassung für Rücktritte oder gar einen radikalen Personalschnitt. Bis zum Neustart im März vergeht viel Zeit. Wer weiß, wie dann die alten Heroen in Bundesliga und Champions League aufspielen. Erstmal alles offen lassen, ist auch eine Taktik. Egal, wie weit die Weltspitze in Wahrheit entfernt ist.

Aufarbeitung in allen Bereichen

Die Aufarbeitung geht für Flick auch in andere Bereiche, die er nicht kontrollieren konnte. Politisierte WM, schlechte Stimmung bei den Fans daheim, zu viele Themen abseits des Fußballs, beklagt der 57-Jährige. Mit der „One Love“-Binde als Kulminationspunkt. Flick will den Fokus wieder auf den Fußball lenken. „Das ist unsere Aufgabe - es wäre schön, wenn man uns das zugesteht. Für die Politik sind andere ausgebildet“, kritisierte er.

In der Verpflichtung sieht Flick natürlich sich selbst und seine Spieler. „Wir sind in der Bringschuld. Wir müssen wieder Begeisterung erzeugen“, sagte er. Die Grundstimmung sei durch das Turnier in Katar in den Keller gerauscht. „Wir wollen als Mannschaft den Fans zeigen: Wir haben es kapiert, wir wollen alles geben, wir wollen für Deutschland spielen, wir sind stolz darauf und wir freuen uns auf diese Heim-EM.“