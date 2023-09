Nationalmannschaft Flick holt Müller zurück - Ausfall von Füllkrug droht

Der seit dem WM-Aus Ende 2022 in Katar nicht mehr berücksichtigte Profi des FC Bayern wurde am Montag von Bundestrainer Hansi Flick für die Partien am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen WM-Schreck Japan in Wolfsburg sowie drei Tage später gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Dortmund nachnominiert. Dies bestätigte der DFB der Deutschen-Presse-Agentur. Der 33-Jährige hatte sein bislang letztes von 121 Länderspielen beim 4:2 im dritten WM-Vorrundenspiel gegen Costa Rica absolviert.