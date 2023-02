Nationalmannschaft : Flick kämpferisch: Mit frischem Blut zur Heim-EM

Köln Direkt nach dem WM-Aus hatte Bundestrainer Hansi Flick noch Interviews gegeben. Danach sah man ihn oft im Stadion, hörte ihn aber kaum noch. Bei einem Werbetermin gibt er sich jetzt aber offen.

Ter Stegen während Neuer-Verletzung die Nummer 1?

Auf der Suche nach neuem Personal

„Wir sind jedes Wochenende am Gucken und Suchen, dass wir etwas Frisches dazubekommen“, sagte er. Mit seinem Trainer-Team tausche er sich gerade darüber aus, „was sie in den Spielbeobachtungen gesehen haben und welcher Spieler sich aufgedrängt hat. Wir werden schauen, dass wir den ein oder anderen neuen dabei haben. Es wird interessant, einige Junge mal zu sehen.“ Frisches Blut kann nach der Frust-WM vor drei Monaten sicher nicht schaden. Natürlich sei auch „eine gewisse Stabilität nötig“, erklärte Flick: „Diesen Spagat müssen wir schaffen.“

Er sei jedenfalls froh, dass am 25. März endlich das nächste Länderspiel ansteht. „Wir wollen zeigen, was in uns steckt“, sagte Flick: „Ich bin sicher, dass wir eine sehr gute Qualität haben und coole Typen.“ Taktischer Schwerpunkt sei erst einmal die Defensive: „Ganz klar, da müssen wir uns verbessern.“ Es gehe aber vor allem darum, „im richtigen Moment die Leistung abzurufen. Es ist wichtig, dass man spürt, da ist eine Mannschaft, die fightet und die den Zuschauern etwas zurückgeben will. Wer das will, kann gerne dabei sein auf unserem Weg zur Euro 24.“ Ziel sei es, eine solche „Leidenschaft an den Tag zu legen, dass sich alle mit der Mannschaft identifizieren können.“