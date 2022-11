Nationalmannschaft : Flick sucht den Torgaranten - Neuer-Rückkehr macht Hoffnung

Leipzig Die guten Nachrichten kommen für Hansi Flick aus München. Die Rückkehr von Torwart Neuer kann den Frust über den WM-Ausfall von Angreifer Werner aber nicht kompensieren. Gesucht wird ein Torgarant.

„Manu wird, wenn das Abschlusstraining gut läuft, spielen. Wir müssen abwarten, wie die Schulter reagiert, aber der Wochenverlauf war gut“, berichtete der Bayern-Trainer über die deutsche Nummer eins. Die vierte WM-Teilnahme mit der Fußball-Nationalmannschaft scheint für den 36 Jahre alten deutschen Rekordtorwart zunächst nicht mehr in Gefahr.

„Für die WM ist es ein Scheißzeitpunkt“

Die nun reale Drohkulisse hatte DFB-Direktor Oliver Bierhoff schon vor dem Werner-Aus schonungslos benannt. „Da hat man immer Angst davor, dass wichtige Spieler kurzfristig ausfallen und keine Zeit mehr haben, für das Turnier fit zu werden.“ Auch Nagelsmann bedauerte den Ausfall seines Leipziger Ex-Spielers. „Für die WM ist es ein Scheißzeitpunkt. Er hätte dem deutschen Spiel mit seinem Speed und seiner Torgefahr gutgetan.“ RB-Coach Marco Rose meinte, die DFB-Auswahl verliere „Tempo“ und „Tore“ und zudem einen Spieler mit „Humor“. „Das ist bei so einem Turnier über mehrere Wochen nicht unwichtig.“

Selbstmitleid nützt Flick nichts. Er hat nur noch wenige Tage Zeit, einen Ersatzmann für Werner zu benennen. Wenn der Bundestrainer am 10. November (12.00 Uhr) im Frankfurter DFB-Campus seine Namensliste mit 26 Spielern für das WM-Turnier verkündet, wird zumindest die Stoßrichtung für Katar klar sein. 13 Tage später folgt schon das Auftaktspiel der DFB-Auswahl gegen Japan.

Die deutsche Sehnsucht nach dem zentralen Neuner

Die Debatten um die richtige Ausrichtung in der Offensive läuft ohnehin schon. Soll Flick nun doch auf einen klassischen Mittelstürmer wie den international völlig unerfahrenen Bremer Niclas Füllkrug setzen? Die typisch deutsche Sehnsucht nach dem zentralen Neuner, der mit Wucht das Torglück erzwingen kann, ist ungebrochen. Entsprechend laut hallen die Rufe nach Füllkrugs erster DFB-Nominierung durch die Fußball-Republik.

Flick ist aber keiner, der schnell alles über Bord wirft. Schon gar nicht beim lange geplanten Jahreshöhepunkt mit dem ambitionierten Ziel fünfter Weltmeister-Stern. Auch in den bisher wenigen Spielen ohne Werner wurde die Grundstatik von ihm nicht verändert. Viel spricht also dafür, dass am taktischen System ohne Sturm-Brecher festgehalten und mit Bordmitteln um die bislang von Flick eher nicht ganz vorne verorteten Thomas Müller, Serge Gnabry oder Kai Havertz die Werner-Lücke geschlossen werden könnte.