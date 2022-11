Fußball-WM in Katar : Flick über Messi und Ronaldo: „Fokus nicht nur auf sie“

Berlin Bundestrainer Hansi Flick traut den langjährigen Superstars Lionel Messi (35) und Cristiano Ronaldo (37) trotz ihres fortgeschrittenen Fußballer-Alters noch eine prägende Rolle bei der Weltmeisterschaft in Katar zu.

Messi von Paris Saint-Germain ist noch immer die zentrale Figur in der argentinischen Nationalmannschaft. Argentinien spielt in Katar in der Gruppe C gegen Saudi-Arabien, Mexiko und Polen. Der Portugiese Ronaldo ist bei Manchester United in dieser Saison zumeist nur Ersatz. Im Sommer hatte der Stürmer einen Wechsel angestrebt. In der Nationalmannschaft des Ex-Europameisters gilt er als gesetzt. Portugal trifft in der Gruppe H in Katar auf Ghana, Uruguay und Südkorea.