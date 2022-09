Bundestrainer : Flicks schmerzhafte Erinnerungen an die EM 2012

Frankfurt/Main Das verlorene EM-Halbfinale 2012 gegen Italien ist für Bundestrainer Hansi Flick weiterhin eine Warnung: „Es ist sinnvoll, von Spiel zu Spiel zu denken und den Fokus auf das zu richten, was als Nächstes kommt.“

„Warum sollte ich mich verrückt machen wegen dem, was noch in ferner Zukunft liegt?“, schreibt Flick in seinem Buch „Im Moment - Über Erfolg, die Schönheit des Spiels und was im Leben wirklich zählt“, das heute, am 20. September, erscheint. „Den Fehler haben wir beispielsweise im Halbfinale bei der EM 2012 gegen Italien gemacht.“