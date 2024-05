Europa League „Formstärkste Mannschaft Europas“: Bayer forsch ins Finale

In den Runden zuvor zeigte Bayer vor allem Moral und Standfestigkeit, schoss in den vier Spielen des Viertel- und Halbfinals vier Tore in der Nachspielzeit. Drei davon durch Schick. „Wenn es im Finale wieder so käme, wäre das natürlich etwas ganz Besonderes“, sagte er dazu: „Aber wir wollen nicht bis in die Nachspielzeit warten. Wir wollen es früher regeln.“ Vor allem gegen dieses Atalanta. „In der Bundesliga sind die Gegner durch die Art, wie wir sie bespielen, manchmal nach 80 Minuten platt. Aber das wird ihnen sicher nicht passieren.“