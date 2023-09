EM-Qualifikation Frankreich vor Deutschland-Test auf EM-Kurs

Frankreich hat sein Ticket schon so gut wie gelöst. Im Prinzenpark in Paris trat die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps überlegen auf und spielte sich früh Chancen heraus. Auf Vorarbeit von Kapitän Kylian Mbappé nutzte Aurélien Tchouaméni (19. Minute) eine der ersten mit einem herrlichen Schlenzer zur Führung. Der eingewechselte Marcus Thuram (48.) legte kurz nach der Pause nach. Am kommenden Dienstag treffen die Franzosen in einem Testspiel in Dortmund auf Deutschland.