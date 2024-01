Franz Beckenbauer ist tot Der letzte Kaiser von Deutschland

Nein, es war damals, im Jahr 2005 des Herrn, nicht davon auszugehen, dass der Bischof von Rom ein gutes Wort einlegen würde bei seinem Chef, um einer Partei einen möglichen Vorteil zu verschaffen. Er musste seiner Aufgabe als, wenn man so will, neutraler Hirte ja auch gerecht werden. Dass der deutsche Papst Benedikt XVI. wenigstens still in seinem Kämmerlein die Daumen drückte für seine fußballspielenden Landsleute, die da bald ein Großereignis zu bestehen hatten im eigenen Land, ist jedoch nicht ganz auszuschließen. Das aber dürfte nicht Inhalt des Gesprächs gewesen sein, das sich da zutrug zwischen dem Papst und dem Kaiser, Franz, der im Auftrag des Fußballs zu einer Audienz erschienen war im Vatikan.