TV-Rechte : Frauen-Bundesliga im Free-TV bei Sport1, ARD und ZDF

Frankfurt/Main Für die Frauen-Bundesliga gibt es neue Medien-Verträge. Auch die Fußball-Spiele der Frauen-Nationalmannschaft werden auch in Zukunft von ARD und ZDF übertragen.

Die Fußball-Spiele der Frauen-Nationalmannschaft werden auch in Zukunft von ARD und ZDF übertragen. Die Sender sicherten sich ein neues Rechtepaket nach Verhandlungen mit dem Deutschen Fußball-Bund.

Dieses umfasst nach Angaben des Verbandes Qualifikations- und Freundschaftsländerspiele der DFB-Frauen in den Spielzeiten 2023/24 bis 2026/27. „Dabei ist vorgesehen, mindestens zwei Begegnungen pro Jahr abends in der Primetime zu zeigen“, heißt es in einer Mitteilung.