WM-Austragungsort Frauen-WM 2027: Drei Konkurrenten für DFB-Bewerbung

Der WM-Gastgeber soll am 17. Mai 2024 vom FIFA-Kongress in einer öffentlichen Abstimmung bestimmt werden. Deutschland richtete bereits die Frauen-WM 2011 aus. Im kommenden Jahr ist der DFB Gastgeber für die Männer-EM. In den USA, Mexiko und Kanada findet 2026 schon die nächste Männer-WM statt. Ein Frauen-Turnier, das nur ein Jahr nach der Männer-WM in teilweise in gleichen Stadien stattfinden könnte, wäre ein Novum in der FIFA-Geschichte.