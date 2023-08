Spaniens Fußball-Chef Kritik an Kuss nach WM-Finale: „Form der sexuellen Gewalt“

Spaniens Verbandschef Luis Rubiales hat für seinen Kuss auf den Mund von Fußballerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale in Sydney heftige Kritik in seiner Heimat kassiert. Man solle nicht davon ausgehen, dass Küssen ohne Zustimmung etwas sei, das einfach so passiere, schrieb Spaniens Gleichstellungsministerin Irene Montero auf X, vormals Twitter. „Es ist eine Form der sexuellen Gewalt, die wir Frauen täglich erleiden und die bisher unsichtbar war und die wir nicht normalisieren dürfen“, erklärte die 35-jährige Politikerin. Dies sei eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. „Die Zustimmung steht im Mittelpunkt. Nur ein Ja ist ein Ja“, stellte die Ministerin klar.