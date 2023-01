16. Spieltag : Freiburg im Winterschlaf: Streich-Elf verliert in Wolfsburg

Freiburg im Winterschlaf: Streich-Elf verliert in Wolfsburg

Wolfsburg Freiburg verliert in Wolfsburg deutlich und offenbart ungewohnte Schwächen. Eine Bewerbung für die Champions-League sieht anders aus. Platz zwei ist erstmal weg.

Der Sport-Club wirkte erschreckend behäbig, fehleranfällig und kompliziert. Die Hausherren verteidigten allerdings auch geschickt und kamen immer wieder in gute Umschaltsituationen. Den von VfL-Trainer Niko Kovac ausgerufenen „Gradmesser“ bestanden die Wölfe mit Bravour. Die Wolfsburger sind seit neun Ligaspielen ungeschlagen und bestätigten ihre Rolle als ernsthafter Kandidat für die europäischen Plätze.

Patrick Wimmer schockte die Gäste früh mit seinem Treffer in der zweiten Minute. Der dänische Angreifer Jonas Wind (28. und 37.) erhöhte noch in der ersten Halbzeit. Yannick Gerhardt (56.) erzielte den vierten Treffer für die Wölfe. Ridle Baku (80.) sorgte für das deutliche 5:0, ehe der eingewechselte Ex-Freiburger Luca Waldschmidt per Strafstoß zum 6:0 erfolgreich war (90.+4).