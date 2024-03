Freiburgs Kulttrainer Christian Streich hört auf Verlust für den deutschen Fußball

Wer Christian Streich kennt, der dürfte gewiss sein, dass Christian Streichs Bestreben nicht danach ausgerichtet ist, der erotischste Trainer der Bundesliga zu sein (diese Wahl existiert in manchen Medien wirklich). Tatsächlich lagen vordere Plätze für ihn in dieser Kategorie bislang in unerreichbarer Ferne. Folgt man der These des früheren Freiburger Stürmers Nils Petersen, liegt das auch und vor allem an seiner Mundart. Alemannisch sei ,,nicht die erotischste Sprache“ – was der sehr subjektiven Sichtweise eines Mannes entspricht, der im sachsen-anhaltinischen Wernigerode geboren wurde. Streich hingegen stammt aus Weil am Rhein, ganz nahe der Schweizer Grenze. Und selbst wenn Streich seine kultigen Sprüche gerne würzt mit einem knarzenden „Chrrr“, pocht er darauf, eigentlich zu versuchen, „auf Hochdeutsch zu sprechen“.